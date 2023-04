Homem de 26 anos detido por agredir militares da GNR à chinelada no Montijo

Um homem de 26 anos foi detido por ofensas à integridade física de militares da GNR no Montijo. Tudo aconteceu na noite de terça-feira, por volta das 20h30. As agressões foram com um chinelo.O irmão do suspeito foi detido, no âmbito de uma operação, por isso mesmo, este suspeito dirigiu-se à esquadra da GNR do Montijo e insultou os militares, tentou agredi-los e acabou detido.O homem já foi presente a um juíz para primeiro interrogatório judicial. Os militares ficaram com ferimentos ligeiros e foram assistidos no hospital do Barreiro por precaução.