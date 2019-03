Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem de 31 anos encontrado esfaqueado no meio do mato

Bombeiros de Cantanhede encontraram-no "a falar e desorientado, com um golpe grande e profundo, com o sangue já seco".

Por M.F. | 09:06

O aparecimento de um homem de 31 anos esfaqueado com gravidade no pescoço numa zona erma de mato na terça-feira de manhã, na zona de Cantanhede, causou alarme social junto dos populares mas a Polícia Judiciária esta quarta-feira divulgou que se tratou de "lesões autoinfligidas, num quadro de perturbação psíquica".



"Antes de encerrar o caso queremos perceber as motivações", esclareceu ao CM fonte da PJ do Centro.



Os bombeiros de Cantanhede encontraram-no "a falar e desorientado, com um golpe grande e profundo, com o sangue já seco", disse o comandante António Oliveira.