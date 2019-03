Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem esfaqueado ao tentar separar briga de rua

Vítima teve de receber assistência no local. Caso aconteceu em Oeiras.

Por Miguel Curado | 09:59

Um homem foi esta segunda-feira esfaqueado numa mão quando tentava separar uma briga entre outros dois homens, em Talaíde, no concelho de Oeiras.



O incidente ocorreu pouco depois das 14h00, na rua Antão Gonçalves, no centro do bairro dos Navegadores.



A vítima, que tem cerca de 60 anos, colocou-se entre os dois homens que trocavam agressões. Foi então que sofreu um golpe numa mão, o que levou os dois agressores e fugir.



A vítima recebeu assistência no local.