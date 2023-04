O despiste de um automóvel ocorrido sexta-feira de manhã em Sobral, no concelho de Oleiros, provocou a morte ao condutor, de 32 anos, único ocupante do veículo.O acidente aconteceu às 09h30 na Estrada Municipal 528 quando, por motivos que estão a ser investigados pela GNR, o veículo despistou-se e depois capotou.Prestaram socorro os bombeiros de Oleiros, com oito operacionais, e uma equipa médica do INEM, que acabou por declarar o óbito.