Homem de 35 anos esfaqueado em Cascais. Agressor detido

Um homem de 35 anos foi esfaqueado, esta quinta-feira, por outro de 39 anos, no interior de uma habitação na Parede, em CascaisA vítima, gravemente ferida, fugiu de casa e escondeu-se dentro do Café Sol, no Bairro da Escola Técnica. O proprietário fechou o estabelecimento para impedir a entrada do agressor até os meios acionados chegarem ao local para prestar assistência.Tanto o homem esfaqueado como o agressor, ferido leve, foram transportados para o Hospital de Cascais.O agressor foi detido pela PSP.O alerta foi dado às 19h59.Foram mobilizados os Bombeiros de Parede, o INEM, a PSP, a Polícia Municipal e a Polícia Judiciária. No total, estiveram no local 27 operacionais, apoiados por 12 veículos.