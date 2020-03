Um homem de 37 anos sofreu ferimentos graves ao ficar esmagado quando manuseava mercadoria, ao final da manhã desta terça-feira, no interior do Porto de Leixões, em Leça da Palmeira.A vítima, que não era funcionária da estrutura portuária, ficou esmagada entre um camião e mercadoria.Foi socorrida pelos Bombeiros de Matosinhos-Leça e levada, com um traumatismo torácico, para o Hospital Pedro Hispano, sendo submetida a uma cirurgia.