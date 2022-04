Um homem de 38 anos foi baleado duas vezes na perna, na manhã deste domingo, junto do bairro piscatório de Espinho.A vítima deu entrada no Hospital de Santa Maria da Feira com ferimentos de bala.Ao que tudo indica trata-se de um ajuste de contas relacionado com negócios de droga.O homem é um dos arguidos do processo 'Barba Ruiva'.O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária.Em atualização