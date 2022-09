Homem de 40 anos preso por pegar fogo a seis carros e chamar a PSP

Um homem com cerca de 40 anos foi preso pela PSP, e entregue à Polícia Judiciária (PJ), por, em dois momentos distintos, ter ateado fogo a seis viaturas em Odivelas, chamando depois meios policiais e de socorro. As duas situações ocorreram de madrugada.Na Rua Pulido Valente, o homem foi visto por agentes da PSP junto a três carros em chamas. Garantiu que ia a passar e, por ter visto o incêndio, chamou o socorro, assegurando ter ele próprio começado a apagar as chamas. Registaram-se danos totais numa viatura e parciais noutras duas. Cerca de duas horas depois, na Rua António Prior do Crato, também em Odivelas, a 1,5 quilómetros de distância, o mesmo homem é visto pela PSP e bombeiros junto a três carros a arder, que foram totalmente consumidos pelas chamas.Os agentes desconfiaram e, após pesquisa em bases de dados policiais, verificaram que o suspeito já tinha antecedentes pelo crime de incêndio.Revistado, verificou-se que escondia dois isqueiros grandes na roupa.Foi depois conduzido às instalações policiais e entregue à PJ por fortes suspeitas de ter ateado os dois fogos.