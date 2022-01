Um homem de 44 anos foi detido pela GNR, em Vila Nova de Foz Coa, por violência doméstica sobre a mãe, que agredia física e psicologicamente. Foi o sexto homem detido este mês na Guarda, pela GNR, por violência doméstica.





Após denúncia e temendo um agravamento dos episódios de violência para com a vítima, de 68 anos, a GNR deteve o suspeito e levou-o a primeiro interrogatório judicial. Um juiz libertou-o com a condição de se apresentar semanalmente no posto da GNR. Ficou também proibido de contactar e frequentar a casa da vítima.