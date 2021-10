Homem de 48 anos atropelado mortalmente em Monchique

Um homem de 48 anos foi atropelado mortalmente à entrada da vila de Monchique. O acidente aconteceu no sítio Pé da Cruz quando a vítima terá tentado atravessar a estrada.Devido aos sofrimentos sofridos pela vítima foram acionados meios dos bombeiros de Monchique e do INEM, mas o óbito acabou por ser declarado no local pelo médico da viatura médica do INEM.Chegou mesmo a ser ativado o helicóptero do INEM para transportar a vítima para uma unidade hospitalar, mas esse acabou por ser desmobilizado.O Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação da GNR esteve no local e vai agora apurar as causas do acidente.O corpo da vítima foi levado para o gabinete médico legal de Portimão onde será autopsiado.