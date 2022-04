Trabalhador encontrado sem vida junto a grua que manobrava numa obra em Barcelos

Um homem com cerca de 50 anos foi esta terça-feira encontrado sem vida junto a uma grua que manobrava numa obra particular em Barqueiros, no concelho de Barcelos.



O Comando da GNR de Braga adiantou à CM que o trabalhador caiu do 1.º andar de um prédio, tendo sido encontrado por profissionais de construção da habitação ao lado.

A chegada ao local foi cerca das 16h00. As equipas de socorros dos Bombeiros de Barcelinhos e VMER de Barcelos não encontraram na vítima ferimentos compatíveis com a queda, pelo que só a autópsia a realizar ao cadáver deverá esclarecer as circunstâncias da morte.

A GNR de Barcelos foi ao local e está a tratar o caso como um acidente de trabalho.