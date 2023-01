Homem de 55 anos ferido com gravidade em acidente de trabalho em Mora

Um homem, de 55 anos, ficou esta quinta-feira ferido com gravidade depois de cair de um pinheiro num acidente de trabalho no concelho de Mora, distrito de Évora, disseram fontes da GNR e da Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central indicou que o alerta foi dado às 15h50, tendo o homem sido transportado para o Hospital do Espírito Santo de Évora.

O homem estava a fazer um corte num pinheiro e caiu da árvore, adiantou a fonte do comando sub-regional.

A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) foi contactada para proceder às averiguações relacionadas com o acidente que ocorreu na Quinta de Píncaros, disse a fonte da GNR.

Foram mobilizados para o local os bombeiros de Mora e a GNR, com sete operacionais, apoiados por quatro veículos.