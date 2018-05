Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem de 58 anos morre atropelado perto de Beja

Foi transportado em estado "muito grave" para o hospital, onde veio a morrer.

Um homem de 58 anos morreu esta quarta-feira na sequência de um atropelamento por um automóvel na Estrada Municipal 511, perto de Salvada, no concelho de Beja, disse à agência Lusa fonte da GNR.



Segundo a mesma fonte, o homem foi transportado em estado "muito grave" para o hospital de Beja, onde veio a morrer.



As circunstâncias em que ocorreu o atropelamento vão ser averiguadas pelo Núcleo de Investigação de Crimes de Acidentes de Viação (NICAV) da GNR.



O alerta foi dado às 09h09, tendo as operações de socorro mobilizado operacionais e uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Beja e uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER), além da GNR, indicou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).