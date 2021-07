Homem de 59 anos morre em ria de Alvor

Um homem, de 59 anos, morreu na tarde desta quarta-feira, na ria de Alvor, no Algarve.A vítima estava a praticar kitesurf, quando se começou a sentir mal.Os amigos que estavam com ele aperceberam-se e transportaram-no de embarcação até à zona das embarcações dos pescadores de Alvor.A polícia Maritima foi a primeira a chegar e começou as manobras de reanimação com apoio do DAE.O óbito foi declarado no local pelo médico do INEM as 19h50. O corpo foi transportado para a morgue do hospital de Portimão após autorização do MP.A polícia Maritima tomou conta da ocorrência.O gabinete de psicologia marítima está a dar apoio à família.