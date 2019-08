Homem de 63 anos pôs localizador no carro da 'ex'

Uma mulher, de 45 anos, era alvo de maus-tratos físicos e psicológicos por parte do ex-namorado, de 63 anos, que não aceitava o final do relacionamento.O homem perseguia a vítima de tal forma que, para ter conhecimento de todos os seus passos, colocou um aparelho localizador GPS no automóvel daquela.Precisamente através desse equipamento, percebeu que a vítima ia ao posto da GNR de Paredes e foi lá que a voltou a ameaçar, sendo logo detido. Presente, na sexta-feira, a um juiz no Tribunal do Marco de Canaveses, ficou obrigado a manter-se a um quilómetro de distância da ex-companheira, sendo agora controlado por uma pulseira eletrónica.Durante os anos em que estiveram juntos, a mulher nunca tinha sido vítima de violência doméstica. As agressões e as perseguições começaram logo depois de ter terminado o relacionamento. Foi então que o homem colocou o aparelho GPS no carro.Farta de sofrer, e sem perceber como é que o antigo namorado tinha sempre conhecimento de onde é que ela se encontrava, a mulher dirigiu-se, no passado dia 1 de agosto, à GNR para formalizar queixa contra o agressor. Durante o percurso, a vítima começou a ser perseguida pelo homem, que, já em frente ao posto, a ameaçou e insultou. Os militares acabaram por assistir ao sucedido e detiveram o homem em flagrante delito.Foi durante a investigação que se seguiu à detenção que os guardas acabaram por descobrir o aparelho localizador GPS no automóvel da vítima.O agressor sabia sempre para onde a ex-namorada se dirigia de automóvel, e surpreendia-a em muitos dos locais. Aí, ameaçava e insultava a vítima que, farta das recorrentes ‘coincidências’, apresentou queixa no posto da GNR de Paredes.