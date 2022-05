Homem de 65 anos agredido em casa pela filha no Seixal

Um homem, de 65 anos, foi agredido em casa pela filha, de 39, em Fernão Ferro, Seixal. A agressora terá acusado o pai de querer ficar com a custódia da neta. Ambos acabaram por ser transportados para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.O caso ocorreu pelas 22h30 de quinta-feira. Acreditando que iria perder a filha para os pais, a mulher invadiu a casa e agrediu o pai a murro e pontapé. O homem sofreu ferimentos na cara e foi hospitalizado. A agressora pediu para ser internada na mesma unidade de forma a receber tratamento, justificando as agressões com um ataque psicótico.