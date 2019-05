Homem de 81 anos detido por atear fogo em Albufeira

As autoridades policiais detiveram um homem por suspeitas de estar na origem intencionada de um incêndio florestal, ocorrido a 24 de março, em Albufeira, no Algarve, anunciou esta quinta-feira a Polícia Judiciária (PJ).



O suspeito tem 81 anos e antecedentes pelo mesmo tipo de crime e foi detido pela Diretoria do Sul da PJ.





Em comunicado, a Judiciária diz haver indícios de que o detido provocou o incêndio que deflagrou na freguesia da Guia, concelho de Albufeira, distrito de Faro."A detenção teve lugar por existirem fortes indícios de, no dia 24 de março de 2019, cerca das 13.00, em Vale Rabelho -- Guia -- Albufeira, [o suspeito] ter ateado fogo, por ignição direta, à vegetação existente", referiu a PJ.A Judiciária indicou que a detenção foi feita ao abrigo de uma investigação conduzida pelo Ministério Público de Albufeira e que o detido vai ser esta quinta-feira presente a tribunal para ser submetido a primeiro interrogatório judicial e ficar a conhecer as eventuais medidas de coação.O suspeito é reformado, natural de Albufeira e conta "com antecedentes criminais e policiais pelos crimes de injúrias e incêndio florestal", frisou ainda a PJ.