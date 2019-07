Homem denunciado por violência doméstica tinha armas em casa

A PSP de Loures deparou-se com um verdadeiro arsenal de armas de fogo quando investigava uma denúncia por violência doméstica.Foram apreendidas oito caçadeiras, uma pistola e uma carabina. Um homem, 47 anos, foi constituído arguido e o enteado, de 31, detido.A denúncia partiu da vítima - companheira do homem mais velho - e foi feita em maio. Afirmou que este a ameaçava de morte com as armas legais e refugiou-se numa instituição. O homem ficou como arguido.Já na casa do homem mais novo, a PSP descobriu mais armas, tendo este sido detido por posse ilegal das mesmas.