Homem desaparece após fogo que destruiu casa em Torre de Moncorvo

Um incêndio destruiu esta sexta-feira de madrugada uma habitação, em Torre de Moncorvo, deixando desalojados um homem, de 44 anos, que esteve desaparecido várias horas.



O alerta para as chamas foi dado depois das 04h00 e para o local foram mobilizados vários operacionais e viaturas dos bombeiros e militares da GNR.

"Ainda no dia anterior ele esteve a falar com o meu marido, até lhe pediu uma marra para rachar lenha. É boa pessoa, só tem aquele problema com o álcool e espero que alguém o ajude. Ele vivia aqui sem luz, nem água. Nem tinha casa de banho", contou ao CM Filomena Pando, vizinha do desalojado. Após extinção do fogo, procederam-se a buscas pelo homem, que acabaria por aparecer por volta das 08h00, sem ferimentos.

