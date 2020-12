Fogo rouba casas em noite de Natal

Um incêndio destruiu uma casa, na madrugada desta sexta-feira, em Vimeiro, Braga. O casal que vivia na habitação e os dois filhos foram realojados pela Proteção Civil Municipal num hotel da cidade. Em Vila Nova de Gaia, duas casas também ficaram destruídas. Uma sexta-feira de manhã, em Canidelo, e um outro na noite desta sexta-feira, em Valadares. Nestes dois casos os moradores também ficaram desalojados. As autoridades estão a investigar as causas dos incêndios.









Foi pouco depois das 23h00 que o fogo deflagrou em Valadares. Apesar dos esforços dos bombeiros, o casal com cerca de 65 anos teve de ser realojado. “Quando chegámos ao local a casa já estava totalmente tomada pelas chamas. A moradora sofreu um ataque de ansiedade e teve de ser assistida no local”, disse ao Correio da Manhã Luís Nunes, comandantes dos bombeiros de Valadares.

Já em Canidelo, o alerta foi dado pelas 08h30. As chamas terão começado na casa de banho da habitação. “A casa de banho ficou completamente destruída e a casa sem condições de habitabilidade. A pessoa que ali residia deverá ficar com familiares”, contou fonte dos Sapadores de Gaia.





O incêndio em Braga deflagrou numa altura em que o casal e os dois filhos estavam ainda a dormir. As chamas começaram num dos quartos e depois propagaram-se à restante habitação. As vítimas estavam em pânico com a situação e necessitaram de ser assistidas no local pelos bombeiros Sapadores de Braga.