Incêndio desaloja casal e dois filhos na noite de Natal em Braga

Um casal e dois filhos ficaram desalojados devido a um incêndio que deflagrou na madrugada desta sexta-feira, noite de Natal, na freguesia de Vimeiro, Braga.

O alerta chegou aos bombeiros pelas 03h00. As chamas deflagraram num dos quartos e propagaram-se a outras divisões da residência. A família que estava a dormir foi surpreendida pelo fogo.

As vítimas ficaram em pânico e necessitaram de ser assistidas no local. Os Sapadores estiveram no local com 12 elementos. Apesar dos esforços não conseguiram evitar que a casa ficasse sem condições de habitabilidade.

A Protecção Civil Municipal realojou a família num hotel da cidade. A GNR esteve no local e investiga o caso.