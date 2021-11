Homem detido após forçar entrada em casa e agredir mulher em Lisboa

A PSP de Lisboa deteve um homem de 29 anos, suspeito de violência doméstica.O alerta foi dado no passado dia 11 de novembro pelas 03h30, na freguesia da Ajuda.Um motorista de transporte de aluguer transportou o suspeito que se mostrou exaltado durante a viagem enquanto falava ao telemóvel. Ao chegar ao destino, o homem começou aos murros e pontapés e a gritar com alguém que se encontrava dentro de uma habitação. Depois de ter conseguido entrar na casa, foi visto a agredir e a injuriar a companheira.À chegada ao local, a PSP ouviu gritos e objetos a partir no interior da habitação.A vítima acabaria por conseguir abrir a porta de casa para pedir ajuda. As autoridades procederam depois à detenção do agressor, que ficou com termo de identidade e residência.