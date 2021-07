Homem detido por agredir companheira em Sintra. Filhos de um e cinco foram entregues à mãe

Um homem foi detido esta segunda-feira à noite, na Rinchoa, em Sintra, por agressões à companheira. Ao que tudo indica a violência começou dentro de casa, tendo a mulher saído para a rua à procura de ajuda.



Já passavam das 22h quando a PSP chegou ao local e encontrou a mulher com marcas de agressões no corpo. Sendo claro o cenário de violência doméstica, a polícia recolheu o testemunho da vítima e ouviu gritos e choro dos dois filhos menores que se encontravam no interior da habitação.





Os agentes solicitaram que o suspeito de 35 anos abrisse a porta durante várias horas, até que, já depois da meia-noite viram-se forçados ao arrombamento e procederam à detenção do homem.As crianças de um e cinco foram entregues à mãe. A mulher de 29 anos foi assistida no local.