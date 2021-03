A PSP deteve, na madrugada de ontem, um homem, de 33 anos, por de tentativa de furto a uma loja, no Porto, permanência ilegal no país e furto de veículo. O alerta foi dado às 5h00, quando agentes da esquadra do Bom Pastor foram informados de uma tentativa de furto de um estabelecimento comercial, na rua Costa Cabral. Quando chegaram ao local, encontraram o suspeito num carro. Ao ver os agentes tentou colocar-se em fuga, mas foi travado por uma outra viatura da PSP que chegou ao local.Segundo a Polícia de Segurança Pública, o carro também tinha sido furtado, em Vila Nova de gaia, pelas 2h30, dessa noite (tendo sido feita queixa pelo proprietário). Nas diligências, apurou-se que o homem de nacionalidade estrangeira, residente em Matosinhos, e sem profissão conhecida, se encontra ilegal em Portugal e não tinha carta de condução.