Homem detido em Alter do Chão por aterrorizar a ex-companheira

A GNR anunciou esta sexta-feira que deteve um homem, de 27 anos, suspeito de violência doméstica contra a sua ex-companheira, de 35 anos, no concelho de Alter do Chão, no distrito de Portalegre.

O Comando Territorial de Portalegre da GNR explica, em comunicado, que a detenção aconteceu na quinta-feira, no âmbito de uma investigação por violência doméstica.

Os militares da Guarda apuram que o agressor "exercia coação psicológica e ameaças contra a vítima, provocando-lhe medo e inquietação".

De acordo com a GNR, no âmbito da investigação, foi dado cumprimento a um mandado de detenção.

O homem foi presente ao Tribunal de Fronteira, que lhe aplicou, como medidas de coação, a proibição de contactos com a vítima, por qualquer meio, e a obrigação de não se deslocar e/ou permanecer junto da residência da ofendida ou do respetivo local de trabalho.