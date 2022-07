Homem detido pela GNR por suspeita de iniciar fogo em Santa Maria da Feira

Um homem, com cerca de 50 anos, foi detido, na madrugada desta quinta-feira, pela GNR da Feira, pela suspeita de ter iniciado um fogo, em Santa Maria da Feira.O suspeito, que tem antecedentes criminais por crimes de furto, foi detido na sequência de um alerta dado para os bombeiros da Arrifana para um fogo florestal, cerca das 03h00, em Escapães.O homem acabou por ser abordado e surpreendido pela patrulha.O detido vai ser presente a um juiz de instrução criminal para ser ouvido em sede de primeiro interrogatório judicial. No final, ouvirá as medidas de coação.