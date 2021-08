Grupo detido por sequestrar, roubar e abandonar homem nu na Feira fica em liberdade

O grupo suspeito de ter sequestrado e agredido um jovem, no passado mês de julho, em S. João da Madeira, ouviu, esta manhã de sexta-feira, um juiz de instrução criminal do tribunal da Feira decretar as medidas de coação: proibição de contactos com o ofendido e de frequentar mesmos locais. Como medidas acessórias, os quatro homens, dos 22 aos 37 anos, ficaram sujeitos a apresentações bissemanais na GNR.Um dos elementos de um grupo de quatro homens, dos 22 aos 37 anos, suspeito de ter sequestrado um jovem, em S. João da Madeira, em 19 de Julho, é companheiro da irmã da vítima. Os outros três homens também são conhecidos da vítima. O grupo foi detido, ontem, pela polícia judiciária do Porto, na sequência de buscas domiciliárias em Oliveira de Azeméis e e Feira.O grupo abordou a vítima, que é natural da Arrifana, na rua do hospital em S. João da Madeira, e obrigou-a a entrar num carro. Foi depois levado para uma zona de floresta em Macieira de Sarnes. O jovem foi agredido, durante cerca de duas horas, com murros e pontapés na cabeça e nas costas. A vítima foi depois abandonada, nua e sem telemóvel, cerca das 23h00, na rua das Picoretas, também em Macieira de Sarnes. Foi nessa altura que saltou um muro de uma vivenda, desesperado, para pedir ajuda aos moradores e dar o alerta para a GNR de Cesár. "Ajudem-me, ajudem, fui sequestrado e agredido, tenho medo que eles voltem e me apanhem", pediu, desesperado, o jovem.A vítima foi levada, pelos bombeiros de Fajões, para o hospital da Feira. Os quatro detidos foram presentes, na tarde de ontem, a um juiz de instrução criminal da Feira, indiciados dos crimes de sequestro, roubo e ofensa à integridade física qualificada.