Homem detido pelo SEF fica em prisão preventiva por auxílio à imigração ilegal

O homem proveniente do Dakar detido pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) no aeroporto de Lisboa por suspeitas de tráfico de seres humanos ficou em prisão preventiva, indicou esta quarta-feira aquela força de segurança.Em comunicado, o SEF refere que, após ter sido detido no aeroporto de Lisboa por suspeitas de tráfico de seres humanos, o homem foi ouvido na terça-feira em tribunal, que lhe decretou a prisão preventiva por auxílio na forma tentada, auxílio à imigração ilegal e falsificação de documentos.Segundo o SEF, o homem, de 27 anos, viajava acompanhado de uma mulher, que identificou como sua cônjuge, tendo o alegado casal levantado suspeitas quando apresentou os documentos de viagem aos inspetores, pelo que foi solicitada a colaboração da Unidade de Identificação e Peritagem Documental do SEF.Aquela polícia frisa que, após uma análise mais detalhada, foi confirmado os indícios de fraude documental.O SEF refere também que foi efetuada uma análise sumária ao telemóvel do arguido, tendo vindo a verificar-se alguns dados relacionados com os crimes de tráfico de seres humanos, auxílio à imigração ilegal e falsificação de documentos.O SEF sublinha que o modo de atuação do auxílio à imigração ilegal e do tráfico de seres humanos são semelhantes em muitos aspetos, o que dificulta a destrinça entre os dois tipos de crime."Pode não ser possível distinguir entre tráfico e auxílio até que a fase de transporte/acompanhamento tenha terminado e a fase de exploração tenha começado", precisa aquele serviço de segurança.