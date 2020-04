Homem detido por abusar sexualmente da filha da companheira em Lisboa

Um homem, de 35 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) em Lisboa por fortes indícios da prática de vários crimes de abuso sexual de crianças, na forma consumada.



De acordo com um comunicado oficial, os factos remontam ao passado mês de fevereiro. A vítima, do sexo feminino e com 13 anos, "foi sujeita a atos sexuais abusivos de relevo" na sua residência.





O mesmo documento dá conta de que o autor dos crimes mantinha um relacionamento amoroso com a mãe da vítima.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de obrigação de permanência na habitação.