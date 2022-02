A Polícia Judiciária deteve um homem, de nacionalidade estrangeira, com 47 anos, por suspeita de ter abusado sexualmente da filha de 13 anos, durante as férias de Natal.O crime terá acontecido no interior da residência de família, na ausência da mãe da criança.O arguido foi presente a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Instrução Criminal de Loures, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.