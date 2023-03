Homem detido por agredir a ex-mulher e danificar carro do atual companheiro da mesma

Um homem, de 36 anos, foi detido pela GNR de Fânzeres, em São Pedro da Cova, em Gondomar, pela suspeita do crime de violência doméstica sobre a ex-mulher. O detido também é suspeito de ter danificado o carro do atual companheiro da vítima.O homem foi localizado pela GNR de Fânzeres, nas imediações da casa da ex-companheira. O detido tem um historial de violência sobre a mulher e os filhos, assim como perseguir o companheiro da mulher.O detido vai ser presente, na manhã desta sexta-feira, pela GNR de Fânzeres, a um juiz de instrução criminal do Porto para ser ouvido em primeiro interrogatório judicial. No final ficará a conhecer as medidas de coação.