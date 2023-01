Um homem, de 32 anos, foi detido, na tarde desta sexta-feira, pela GNR de Fânzeres, pela suspeita de ter agredido a companheira, com cerca de 30 anos, em Fânzeres, Gondomar.O detenção ocorreu, cerca das 19h30, na residência do casal.O detido vai ser presente, ao início deste sábado, pela GNR de Fânzeres, a um juiz de instrução criminal do tribunal de instrução criminal do Porto, indiciado do crime de violência doméstica.No final, serão aplicadas as medidas de coação.