Um homem, de 42 anos, foi detido pela GNR, no concelho de Marco de Canaveses, pelo crime de violência doméstica contra a mãe, de 74 anos. Além dos insultos e das injúrias, a vítima era ainda alvo de agressões. O terror terminou na quarta-feira com a detenção do agressor, que depois de ter sido presente a tribunal está proibido de se aproximar e contactar a vítima, por qualquer forma ou meio, sendo controlado por pulseira eletrónica. No mesmo dia, a GNR deteve também um homem, de 49 anos, pelo mesmo crime, em Paredes. Na sequência da investigação realizada, os militares apuraram que o suspeito agredia, insultava e ameaçava a ex-companheira, com a mesma idade. O detido tem antecedentes pelo mesmo crime. Ficou com pulseira eletrónica.