Homem detido por ameaçar de morte a mulher no Fundão

Um homem, de 74 anos, foi detido no passado dia 10 de dezembro por violência doméstica, no concelho do Fundão.Segundo a Guarda Nacional Republicana (GNR), o suspeito agredia psicologicamente a companheira, de 54 anos, ameaçando-a de morte com recurso a armas de fogo. A vítima, sujeita a agressões verbais constantes, vivia num clima de terror e temia pela própria vida.Durante o cumprimento do mandado de busca, foram apreendidas três caçadeiras, uma pistola, uma arma elétrica (taser), uma faca de mato, um computador, um telemóvel e mais de 100 munições de calibres diferentes.O detido já foi presente a Tribunal, no dia 11 de dezembro, onde ficou obrigado a usar pulseira elétronica. O homem fica ainda proibido de se aproximar ou contactar a vítima.