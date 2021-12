Prisão preventiva para suspeito de violência doméstica sobre pais em Famalicão

O Tribunal de Vila Nova de Famalicão aplicou prisão preventiva a um homem de 28 anos suspeito de violência doméstica sobre os pais, naquele concelho do distrito de Braga, anunciou hoje a GNR.

Em comunicado, a GNR refere que a patrulha que foi ao local ouviu "gritos de socorro do interior da habitação [em Famalicão], tendo visualizado o agressor a empurrar a vítima, sua mãe de 61 anos".

Ainda segundo a GNR, o agressor é consumidor de bebidas alcoólicas e injuriava de forma reiterada a vítima.

No comunicado, a GNR refere que tinha "tentado asfixiar a vítima com as mãos, tendo posteriormente usado duas almofadas".

Também já tinha injuriado e ameaçado o seu pai.

O suspeito foi detido e presente a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.