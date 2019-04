Homem detido por ameaçar e incendiar carro de ex-companheira

Quando presente a tribunal, arguido destruiu copo de plástico e mutilou-se nos pulsos.

Por António Lúcio | 18:49

Um homem, de 27 anos, foi detido pela PSP de Beja por violência doméstica e ameaças de morte à ex-mulher, de 26 anos.

O homem, que tem um filho com a mulher, não terá aceitado a separação.

As últimas ameaças aconteceram no passado domingo quando a mulher foi apresentar queixa na PSP. As autoridades deslocaram-se à casa do suspeito onde encontraram cartas escritas ameaçando a ex-companheira.

O homem, depois de saber que a mulher contactou a PSP, dirigiu-se ao carro desta, por volta da uma da manhã, cortou-lhe os pneus e ateou fogo danificando todo o interior da viatura.

A situação não tomou outras proporções devido à rapidez de actuação dos Bombeiros de Beja.

Com a PSP presente no local, o homem, "enfurecido e descontrolado", voltou a ameaçar de morte a mulher. Perante a situação, as autoridades detiveram o individuo que foi este domingo presente a tribunal por volta das 15 horas.

No tribunal pediu água que lhe foi oferecida num copo de plástico. Perante a surpresa dos presentes, o homem destruiu o copo e com ele mutilou-se nos pulsos.



Acompanhado pela PSP numa ambulância do INEM, foi transportado para o Hospital de Beja. Depois de ter tido alta foi de novo conduzido para a esquadra da PSP de Beja e será esta segunda-feira presente a primeiro interrogatório judicial.