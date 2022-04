Um homem foi detido pela PSP de Loures por ameaças e ter armas proibidas, anunciou este sábado a polícia. Num dos casos, um vizinho confrontou o homem por suspeitar que este seria o autor de um furto e foi ameaçado com uma arma de fogo. O outro ocorreu na Páscoa, após alguns moradores se queixarem do barulho proveniente da casa do agressor. Foram também ameaçados de morte com uma caçadeira, agora apreendida pela PSP. Presente a juiz, saiu em liberdade.