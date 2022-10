Homem detido por ameaças com faca em estabelecimentos e via pública de Mirandela

Um homem de 58 anos foi detido pela PSP por ameaça com uma faca na via pública e em estabelecimentos comerciais de Mirandela, no distrito de Bragança, divulgou esta quinta-feira aquela força de segurança.

O homem encontra-se em prisão domiciliária decretada pelo juiz de instrução criminal, pelos crimes de ofensa contra a integridade física e contra a liberdade pessoal, segundo informa, em comunicado, o Comando Distrital de Bragança da PSP.

Os polícias da esquadra de Mirandela foram alertados, no início da noite de terça-feira, de que o suspeito estaria a ameaçar com uma "arma branca de grandes dimensões" quem passava na rua, "provocando assim medo e receio pela integridade física".

A PSP refere que, "momentos antes, (o homem) já havia entrado em dois estabelecimentos" e "com a faca que empunhava proferiu ameaças de morte" dirigidas a uma pessoa.

De acordo com a Polícia, "num outro estabelecimento comercial entrou numa zona não destinada ao público, empunhando a mesma faca na mão, proferindo novas ameaças, abandonando posteriormente o local".

Os agentes encontraram o suspeito em casa e ao ser abordado terá reagido "com uma postura ameaçadora, empunhando uma faca em direção aos polícias", segundo relata a PSP.

O Comando Distrital refere que só com o recurso a arma de fogo e "apôs várias insistências" é que o suspeito acatou a ordem policial para largar a faca, que foi apreendida.

Segundo a PSP, o homem foi detido "face à gravidade dos factos de que era suspeito e postura permanentemente ameaçadora e não cooperante" e levado para a esquadra.

Depois de presente em tribunal, foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão domiciliária.