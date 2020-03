Agentes de uma unidade especializada na investigação de violência doméstica da PSP de Lisboa detiveram um homem por ter espancado a mulher, que foi salva por familiares de males maiores.A detenção ocorreu na segunda-feira, mas os factos remontam a fevereiro, no interior da residência do casal. A vítima teve de receber tratamento hospitalar.Presente agora a tribunal, o arguido ficou em prisão domiciliária e está proibido de contactos com a companheira.