Preventiva para homem que espancava e ameaçava a mulher em Évora

Um homem, de 37 anos, agredia e ameaçava de forma recorrente a mulher, de 43, estando já há alguns meses sob a mira do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas da GNR.A investigação levou agora à detenção do agressor, que vive com a companheira no concelho de Arraiolos. Presente a juiz no Tribunal de Évora, ficou em preventiva.Ao que oapurou, o homem encontrava-se, antes da detenção no âmbito deste processo, em prisão domiciliária por ter ameaçado agentes da autoridade durante uma diligência relacionada com as agressões à mulher.Só este ano, a GNR já registou 24 detenções por crimes de violência doméstica no distrito de Évora. O concelho com maior incidência de crimes desta natureza é Vendas Novas.