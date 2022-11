Homem detido por suspeitas de promover prostituição de forma a obter lucro

Um homem, de 34 anos, foi detido, pela GNR de Águeda, pela suspeita do crime de lenocínio - exploração, estimulação e facilitação da prostituição de forma a obter lucro.A detenção ocorreu na sequência de uma investigação, do Núcleo de Investigação Criminal de Águeda que já durava há oito meses.O suspeito é proprietário de uma casa de diversão noturna onde a prostituição era praticada e promovida com intenção lucrativa.Na sequência da investigação, foram cumpridos um mandado de detenção e três mandados de busca, um domiciliário, o outro em estabelecimento e também num veículo. Foi também apreendido diverso material relacionado com a prática do crime em questão.O suspeito foi presente, na passada segunda-feira, a juiz de instrução criminal para ser ouvido em primeiro interrogatório judicial. No final ouviu ser decretadas as medidas de coação de proibição de entrada e permanência em estabelecimento de diversão noturna. Foi, também, decretada a medida acessória de proibição de contacto com as testemunhas.