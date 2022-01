Homem detido por tentar matar vizinho com martelo em Matosinhos

Um homem, de 43 anos, foi detido, pela Polícia Judiciária (PJ) por tentar matar um vizinho com um martelo em Matosinhos.O suspeito está acusado dos crimes de tentativa de homicídio, violação de correspondência, falsidade informática e perseguição, em Matosinhos.O detido tentou matar o vizinho em agosto de 2021, mas a intervenção de outros vizinhos conseguiu impedir a morte da vítima. O suspeito, que tinha vários conflitos com os vizinhos, perseguia e ameaçava a comissão de moradores do prédio onde residia desde 2012. Chegou a ter comportamentos antissociais e a fazer denúncias caluniosas, conforme revela a PJ em comunicado.Este homem já tinha antecedentes criminais por conduzir sob efeito de álcool e por ofensas à integridade física. A PJ avança que o homem vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.