Homem detido por tentativa de homicídio em São Miguel

Um homem com 35 anos foi detido, em São Miguel, nos Açores, por suspeita da prática de um crime de homicídio na forma tentada, revelou esta segunda-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Segundo um comunicado do Departamento de Investigação Criminal da PJ dos Açores, o homem foi detido "por fortes indícios da prática do crime de homicídio, na forma tentada, ocorrido na cidade de Ponta Delgada, na manhã do passado sábado, dia 2 de dezembro".

"O crime foi cometido no âmbito de uma discussão iniciada nas imediações de um estabelecimento de diversão noturna e com desenvolvimentos em outros locais do centro da cidade, envolvendo diversos intervenientes", lê-se na nota.

Segundo a PJ, a vítima, com 25 anos, "ao pretender conter a altercação, acabou por ser agredida, através de um instrumento de natureza corto-perfurante, na face e na região abdominal", tendo os ferimentos, colocado a sua vida em perigo.

O detido vai ser presente às autoridades judiciárias competentes, para "aplicação das medidas de coação tidas por necessárias, proporcionais e adequadas", acrescenta a PJ.