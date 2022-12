Homem detido por violar menor incapaz de resistência em centro de acolhimento

Um homem, de 53 anos, foi detido por abusar sexualmente de um jovem incapaz de resistência num centro de acolhimento de jovens, em Abrantes.



Os abusos terão tido início no final do ano de 2019 e duraram até ao verão de 2022. O suspeito era voluntário no centro de acolhimento e tinha "acesso aos menores" e a várias zonas privadas, nomeadamente aos quartos e às casas de banho da instituição.



Os responsáveis do centro foram os responsáveis pela denúncia e abriram um processo disciplinar interno.



Em comunicado, a PJ avança que o detido vai ser presente às competentes Autoridades Judiciárias para primeiro interrogatório judicial que lhe vão aplicar as medidas de coação.