Um homem de 23 anos foi, na madrugada de domingo, assaltado com uma pistola encostada à cabeça, quando caminhava no paredão da Estrada Marginal, no Estoril, Cascais.De acordo com a denúncia feita à PSP pela vítima, quatro homens abordaram-na e um deles sacou da arma. Apesar de o homem ainda se ter envolvido em agressões físicas com um dos assaltantes - que aparentavam ter 17 a 19 anos -, teve de entregar 850 euros, um relógio e um fio em prata.