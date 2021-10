Um homem, de 34 anos, ficou em prisão preventiva após ter sido detido na Lousã, pela PJ do Centro, por abuso sexual de uma menina, de 13.Suspeito e vítima são vizinhos e as famílias conviviam habitualmente.A menor pernoitou algumas vezes na casa onde o arguido vive com a mulher e dois enteados, da mesma idade da vítima.