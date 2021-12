Um homem, com cerca de 50 anos, sofreu ferimentos graves ao ser eletrocutado, esta segunda-feira, quando realizava trabalhos de limpeza no interior de um edifício em Marvila, Lisboa, onde se realizavam obras de renovação de um ginásio.O acidente de trabalho ocorreu pelas 08h50, dentro de um edifício pertencente ao Clube Oriental de Lisboa, na praça David Leandro da Silva. As circunstâncias em que o homem foi eletrocutado não eram esta segunda-feira conhecidas.