Homem em coma após ser baleado por grupo que procurava filho da vítima

Um homem de 50 anos está em coma induzido, no Hospital Garcia de Orta, em Almada, após ter sido esta madrugada atingido com um tiro na cabeça disparado por um elemento de um grupo, ainda não identificado, que procurava o filho da vítima, em Vale de Milhaços, concelho do Seixal.Os atiradores chegaram a casa da vítima e tocaram à campainha. O homem abriu a janela e foi questionado pelo paradeiro do filho, que tem cerca de 20 anos. Disse que não estava em casa. Um dos elementos do grupo sacou de uma arma de fogo e efetuou dois disparos na direção da vítima. Uma das balas atingiu o homem na cabeça. Os atiradores fugiram de imediato do local, ao que tudo indica numa viatura automóvel.Vizinhos e a família deram o alerta após terem ouvido os disparos. O homem foi levado ao hospital em estado muito grave. A PSP esteve no local e a Polícia Judiciária de Setúbal investiga o crime.