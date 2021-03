Um homem sofreu ferimentos graves após ter sido atropelado, ao final da tarde, na EN14, em Celeirós, Braga.

O alerta para o acidente foi dado às 19h30.





A vítima foi socorrida pelos Bombeiros das Taipas e pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Vila Nova de Famalicão.Foi estabilizado no local e transportado para o Hospital de Braga.

A GNR esteve no local e investiga as causas do acidente.