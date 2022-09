Um homem ficou ferido com gravidade depois de um carro ter colidido com uma mota na estrada D. Miguel, em Gondomar.A vítima foi transportada para o hospital de Santo António, no Porto.O alerta foi dado às 18h56.No local estiveram os Bombeiros Voluntário de São Pedro da Cova, os Bombeiros Voluntários de Gondomar e o INEM.